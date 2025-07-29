Молдавия намерена отстранить совместную с РФ «Молдовагаз» от поставок в августе

Изменения связаны с обязательствами Кишинева перед ЕС о внедрении положений Третьего энергопакета, которые предусматривают разделение компании «Молдовагаз» на три предприятия: по поставке газа, его транспортировке и распределению. Процесс должен был завершиться к 2026 году, однако после прекращения транзита российского газа по территории Украины и поставок «Газпрома» в Молдавию этот срок сократили до 31 июля. Речан заявил, что с 1 августа «Молдовагаза» будет лишена лицензии на поставку газа потребителям.