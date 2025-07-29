Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию сферы искусств и ремесленничества

«В связи с этим принято решение о поэтапной организации таких оркестров в регионах. В частности, в Ферганской области будет создан оркестр народных инструментов и симфонический оркестр. Они будут полностью обеспечены необходимыми музыкальными инструментами, звуковым и световым оборудованием, сценическими костюмами и другим инвентарем», — говорится в сообщении.