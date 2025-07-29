8 субъектов направят губернатору кандидатов на пост главы Нижнего Новгорода

Так, пять зарегистрированных партий и три организации, такие как региональные Совет муниципальных образований, Общественная палата, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, смогут предложить губернатору Глебу Никитину свои кандидатуры на пост главы города.
«Политические партии в федеральном списке, кандидаты которых по результатам ближайших предыдущих выборов в депутаты Государственной думы, Федерального собрания РФ, допущены к распределению депутатских мандатов, а также политические партии, чей список кандидатов допущен к распределению депутатских мандатов законодательного собрания», — пояснил на комитете директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко.
При этом, по словам спикер, Городская дума должна направить главе региона информацию о дате истечения срока полномочий мэра в установленные законом области сроки не позднее чем за 3 месяца до истечения такого срока.
Уже после исполнительный орган Нижегородской области разместит информационные сообщения о сроках приема предложений кандидатов.
«В нынешнем 2025 году для вновь образованного муниципального образования городской округ город Нижний Новгород информационное сообщение о сроках приёма предложений кандидатуры на должность главы города Нижний Новгород размещается не ранее чем за месяц со дня голосования», — прокомментировал Леонид Литвиненко.
Также начальник государственно-правового департамента подчеркнул, по кандидатурам будет сформирована комиссия, которую возглавит заместитель губернатора по вопросам муниципальной политики.
По итогам комиссии глава региона предоставляет Гордуме не менее 2-х кандидатов.
«Городская дума в течение 30 календарных дней со дня получения представления губернатора организует заседание. Решение об избрании главы города Нижний Новгород принимается открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов Городской думы. Предусматривается также повторное голосование, если ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов», — подытожил он.
Напомним, что депутаты 11 городов России обсудили законотворчество МСУ в Нижнем Новгороде.
Председатель Гордумы Евгений Чинцов и глава приволжской столицы Юрий Шалабаев встретились с руководителями представительных органов 11 муниципальных образований субъектов РФ.