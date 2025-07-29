8 субъектов направят губернатору кандидатов на пост главы Нижнего Новгорода

«Городская дума в течение 30 календарных дней со дня получения представления губернатора организует заседание. Решение об избрании главы города Нижний Новгород принимается открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов Городской думы. Предусматривается также повторное голосование, если ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов», — подытожил он.