В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов

Предлагается установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, а также иное использование произведений, авторство или исключительные права на которые принадлежат иноагентам и гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.