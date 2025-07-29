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Губернатор Красноярского края увеличил единовременную выплату бойцам СВО

Губернатор Михаил Котюков поручил увеличить единовременную выплату бойца СВО из Красноярского края до 1,3 млн рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Reuters

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил увеличить единовременную выплату жителям региона, заключающим контракт для выполнения задач специальной военной операции.

С 15 июля ее размер составил 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства. Получить выплату смогут ранее мобилизованные и заключившие контракт на один год и более.

Напомним, также участники СВО и их семьи могут рассчитывать на различные виды помощи, гарантии, льготы при оплате услуг ЖКХ, налогов, получении детьми образования, медицинского и социального обслуживания, посещении государственных спортивных и культурных мероприятий.