Губернатор Красноярского края увеличил единовременную выплату бойцам СВО

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил увеличить единовременную выплату жителям региона, заключающим контракт для выполнения задач специальной военной операции.
С 15 июля ее размер составил 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства. Получить выплату смогут ранее мобилизованные и заключившие контракт на один год и более.
Напомним, также участники СВО и их семьи могут рассчитывать на различные виды помощи, гарантии, льготы при оплате услуг ЖКХ, налогов, получении детьми образования, медицинского и социального обслуживания, посещении государственных спортивных и культурных мероприятий.