Bloomberg: США впервые с 2008 года переместили ядерное оружие в Великобританию

Эти бомбы можно использовать как против небольших военных целей, так и против населенных пунктов. Теперь они находятся на семи базах в шести странах НАТО, уточняется в статье. Таким образом, США впервые со времен холодной войны увеличили количество своего тактического ядерного оружия в Европе, подчеркивает издание.