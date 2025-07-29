Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США впервые с 2008 года переместили ядерное оружие в Великобританию

Вашингтон мог впервые с 2008 года разместить ядерное оружие на территории Великобритании. Перевозка оружия намеренно осуществлялась с включенным транспондером, чтобы подать Кремлю недвусмысленный сигнал, пишет Bloomberg со ссылкой на военных аналитиков и данные из открытых источников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, 16 июля военный самолет США совершил перелет со склада ядерного оружия в США на военно-воздушной базе Киртланд в Альбукерке (штат Нью-Мексико) на авиабазу Лейкенхит в Британии. Полет проходил с включенным транспондером: идентификация и местоположение самолета не скрывались.

Правительства США и Великобритании давно отказались от комментариев по поводу статуса или местонахождения своего ядерного оружия.

Однако решение оставить включенными бортовые транспондеры указывает на желание США продемонстрировать России намерение не сокращать ядерный потенциал в Европе, отмечает Bloomberg.

Как утверждает Уильям Альберке, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума, полет осуществлялся Главными ядерными силами ВВС США, которые занимаются транспортировкой ядерного оружия. Ему вторит Ханс Кристенсен, директор проекта Федерации американских ученых по ядерной информации, заявляя о «явных признаках» возвращения ядерного оружия США в Великобританию.

Bloomberg предполагает, что самолет доставил в Британию новые термоядерные бомбы B61−12.

Эти бомбы можно использовать как против небольших военных целей, так и против населенных пунктов. Теперь они находятся на семи базах в шести странах НАТО, уточняется в статье. Таким образом, США впервые со времен холодной войны увеличили количество своего тактического ядерного оружия в Европе, подчеркивает издание.

В июне Британия объявила, что закупит более десятка новых истребителей F-35A американского производства, способных нести ядерные бомбы B61−12. А на этой неделе Министерство обороны Британии признало, что «ядерное сдерживание НАТО также будет опираться на ядерное оружие США, размещенное в Европе».

По мнению Сидхарта Каушала, старшего научного сотрудника Королевского института объединенных вооруженных сил, «бомбы B61 могут ограничить значительное преимущество России в нестратегическом ядерном оружии». Аналогичного мнения придерживается Альберке, который считает, что этот шаг усилит стратегию сдерживания НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше