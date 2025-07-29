Bloomberg: США впервые с 2008 года переместили ядерное оружие в Великобританию

Согласно статье, 16 июля военный самолет США совершил перелет со склада ядерного оружия в США на военно-воздушной базе Киртланд в Альбукерке (штат Нью-Мексико) на авиабазу Лейкенхит в Британии. Полет проходил с включенным транспондером: идентификация и местоположение самолета не скрывались.
Правительства США и Великобритании давно отказались от комментариев по поводу статуса или местонахождения своего ядерного оружия.
Как утверждает Уильям Альберке, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума, полет осуществлялся Главными ядерными силами ВВС США, которые занимаются транспортировкой ядерного оружия. Ему вторит Ханс Кристенсен, директор проекта Федерации американских ученых по ядерной информации, заявляя о «явных признаках» возвращения ядерного оружия США в Великобританию.
Эти бомбы можно использовать как против небольших военных целей, так и против населенных пунктов. Теперь они находятся на семи базах в шести странах НАТО, уточняется в статье. Таким образом, США впервые со времен холодной войны увеличили количество своего тактического ядерного оружия в Европе, подчеркивает издание.
В июне Британия объявила, что закупит более десятка новых истребителей F-35A американского производства, способных нести ядерные бомбы B61−12. А на этой неделе Министерство обороны Британии признало, что «ядерное сдерживание НАТО также будет опираться на ядерное оружие США, размещенное в Европе».
По мнению Сидхарта Каушала, старшего научного сотрудника Королевского института объединенных вооруженных сил, «бомбы B61 могут ограничить значительное преимущество России в нестратегическом ядерном оружии». Аналогичного мнения придерживается Альберке, который считает, что этот шаг усилит стратегию сдерживания НАТО.