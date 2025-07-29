Вячеслав Федорищев прокомментировал отставку главы Минтранса Самарской области

Об увольнении Сергея Карпова стало известно еще 28 июля. Сегодня губернатор Самарской области дал официальный комментарий по поводу отставки главы регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог.
Вячеслав Федорищев опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором подчеркнул, что власти региона продолжают укреплять команду областного правительства. По словам губернаторам, руководителям, которые не справляются, дают шанс и время на исправление ошибок.
При этом глава региона подчеркнул: с теми, кто не готов выкладываться на 100%, приходится прощаться. Как в случае с Сергеем Карповым, от ведомства которого в Самарской области зависит не только качество жизни и безопасность граждан, но целые отрасли экономики.
«К сожалению, у Сергея Васильевича и его кураторов эту работу организовать должным образом не получилось», — написал Вячеслав Федорищев.
Также глава региона напомнил, что в данный момент деятельность ведомства курирует Виталий Шабалатов, который занимает пост вице-премьера правительства Самарской области. Губернатор отметил, что ситуация вокруг ведомства сейчас под контролем, а ошибки, допущенные ранее, будут исправлены. При этом Вячеслав Федорищев анонсировал будущие кадровые изменения в облправительстве:
«В сентябре, на первом заседании областной думы, будет озвучен ещё ряд принципиальных решений».
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