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Вячеслав Федорищев прокомментировал отставку главы Минтранса Самарской области

Об увольнении Сергея Карпова стало известно еще 28 июля.

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Об увольнении Сергея Карпова стало известно еще 28 июля. Сегодня губернатор Самарской области дал официальный комментарий по поводу отставки главы регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог.

Вячеслав Федорищев опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором подчеркнул, что власти региона продолжают укреплять команду областного правительства. По словам губернаторам, руководителям, которые не справляются, дают шанс и время на исправление ошибок.

При этом глава региона подчеркнул: с теми, кто не готов выкладываться на 100%, приходится прощаться. Как в случае с Сергеем Карповым, от ведомства которого в Самарской области зависит не только качество жизни и безопасность граждан, но целые отрасли экономики.

«К сожалению, у Сергея Васильевича и его кураторов эту работу организовать должным образом не получилось», — написал Вячеслав Федорищев.

Также глава региона напомнил, что в данный момент деятельность ведомства курирует Виталий Шабалатов, который занимает пост вице-премьера правительства Самарской области. Губернатор отметил, что ситуация вокруг ведомства сейчас под контролем, а ошибки, допущенные ранее, будут исправлены. При этом Вячеслав Федорищев анонсировал будущие кадровые изменения в облправительстве:

«В сентябре, на первом заседании областной думы, будет озвучен ещё ряд принципиальных решений».

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