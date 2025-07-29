В Самарской области ликвидировали «Центр защиты инфраструктуры»

Правительство Самарской области приняло решение о ликвидации автономной некоммерческой организации «Центр защиты инфраструктуры Самарской области». Соответствующее постановление подписал 25 июля глава регионального правительства Михаил Смирнов.
Согласно документу, все юридические процедуры по ликвидации возложены на министерство по региональной безопасности. Оно также будет контролировать выполнение постановления. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Как пишут местные СМИ, организацию возглавлял Павел Селезнев, который ранее работал в ФСБ, а затем был связан с рядом коммерческих и некоммерческих структур в регионе.
Ранее он был директором компании «Принцип права», руководил научно-исследовательским центром «Информационные технологии», а также числился совладельцем нескольких предприятий, включая «Средневолжскую трубно-механическую компанию» и «Октава ДМ».
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