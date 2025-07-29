В Госдуме ответили на предложение продать США Командорские острова

С инициативой купить у России Командорские острова на юго-западной части Берингова моря в Тихом океане ранее выступил подполковник Джеффри Фриц. Военнослужащий занимает одну из высоких должностей в командовании обеспечения безопасности сухопутных войск США и сейчас служит в Эстонии. В статье для Breaking Defense он предложил Белому дому рассмотреть возможность приобретения российских территорий, чтобы обустроить там базу для наблюдений за китайскими подводными лодками. Подполковник даже назвал примерную цену Командорских островов — 15 млрд долларов.