В Госдуме ответили на предложение продать США Командорские острова

Депутат подчеркнул, что продажа территорий запрещена Конституцией страны. «Там, где однажды был поднят российский флаг, он должен быть там вечно — это примерные слова Николая I», — цитирует Чепу «Лента.ру».
Политик добавил, что инициатива со стороны США о покупке Командорских островов — не единственная, связанная со стремлением американцев увеличить территорию страны. Ранее президент Дональд Трамп предложил расширить площадь США за счет присоединения Гренландии.
Алексей Чепа считает, что такие заявления следует рассматривать как pr-акции, которые привлекают внимание к тем, кто их сделал.
С инициативой купить у России Командорские острова на юго-западной части Берингова моря в Тихом океане ранее выступил подполковник Джеффри Фриц. Военнослужащий занимает одну из высоких должностей в командовании обеспечения безопасности сухопутных войск США и сейчас служит в Эстонии. В статье для Breaking Defense он предложил Белому дому рассмотреть возможность приобретения российских территорий, чтобы обустроить там базу для наблюдений за китайскими подводными лодками. Подполковник даже назвал примерную цену Командорских островов — 15 млрд долларов.
Предложение американского высокопоставленного военного привлекло внимание СМИ, мирового сообщества и россиян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею представителя Пентагона. Она заявила, что «продажа Родины» в России является одним из страшных преступлений и по закону, и по совести.