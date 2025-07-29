Беспрозванных пообещал главе ДНР водовозы

Беспрозванных предложил проработать вопрос отправки дополнительных водовозов и пообещал помощь в других актуальных вопросах: «Спросил, чем можем помочь. Проработаем вопрос с отправкой в республику дополнительных водовозов для доставки воды. В других вопросах тоже поможем».