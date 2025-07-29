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Беспрозванных пообещал главе ДНР водовозы

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провёл встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: KaliningradToday

Обсуждали вопросы помощи и сотрудничества в развитии региона.

Особое внимание уделили проблеме дефицита воды в ДНР — сейчас подача воды идёт нестабильно. Уже установлено 550 ёмкостей для воды, а из Москвы по поручению президента направлено 75 водовозов для доставки.

Беспрозванных предложил проработать вопрос отправки дополнительных водовозов и пообещал помощь в других актуальных вопросах: «Спросил, чем можем помочь. Проработаем вопрос с отправкой в республику дополнительных водовозов для доставки воды. В других вопросах тоже поможем».