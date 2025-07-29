Минфин выявил нарушения при тратах бюджета на 310,6 млрд тенге

Масштабные проверки финансовых нарушений, проведенные Комитетом внутреннего государственного аудита Минфина за шесть месяцев, охватили свыше 921 млрд тенге бюджетных средств. Помимо финансовых, выявили 1699 процедурных нарушений.
После принятия мер удалось вернуть или компенсировать из суммы нарушений 279,5 млрд тенге. Часть средств поступила обратно в бюджет, другая — возмещена через поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, либо отражена в бухгалтерском учете.
С помощью системы онлайн-мониторинга бюджетных расходов, охватывающей 5,9 тыс. социальных учреждений — школы, больницы, объекты культуры и спорта — аудиторам удалось подтвердить незаконные выплаты бюджетными организациями на 950,3 млн тенге.
Кроме того, аудиторы провели анализ проекта бюджета на 2026−2028 годы. Обнаружены ошибки в формировании бюджетных заявок на сумму около 860 млрд тенге. В будущем планируется внедрение полноценного инструмента камерального контроля с обязательными мерами реагирования.
«Необходимо последовательно продолжить реализацию стратегии проактивного аудита, расширяя применение цифровых инструментов для эффективного контроля за расходованием бюджетных средств», — заявил вице-министр финансов Даурен Кенбеил, подводя итоги заседания коллегии.
В будущем комитет планирует создать единый цифровой кабинет аудитора и специальную учебную платформу «Аудитор Калканы AI» с элементами ИИ.
Ранее Высшая аудиторская палата сообщала, что нацкомпании будут возвращать в бюджет выделенные им средства на формирование или увеличение уставного капитала, которые были не использованы на конец финансового года.