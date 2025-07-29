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Губернатор Федорищев потребовал ускорить строительство очистных в Сызрани

29 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совершил рабочую поездку в Сызрань, где проверил несколько социально значимых строек.

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29 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совершил рабочую поездку в Сызрань, где проверил несколько социально значимых строек.

Очистные сооружения в Новокашпирском.

Глава региона посетил строящиеся канализационные очистные сооружения, которые возводятся с 2021 года в рамках нацпроекта «Экология». Этот объект крайне важен для поселка с населением 6 тысяч человек, где ранее не было очистных сооружений.

«Ситуация кардинально изменилась после вмешательства нового губернатора», — отметили в администрации.

Техническая готовность объекта превышает 97%. Федорищев потребовал ускорить темпы работ, чтобы не затягивать ввод сооружений в эксплуатацию.

Жилой квартал для переселенцев.

Губернатор осмотрел новый жилой квартал, где 55 квартир предназначены для переселения жителей из аварийного фонда. Федорищев раскритиковал качество работ и потребовал устранить недостатки до 1 сентября.

Предприятие «Медхим».

На уникальном предприятии, которое является единственным в России производителем ихтиола и белых минеральных масел, губернатор обсудил с руководством перспективы развития завода.

Спортивный комплекс.

Строящийся ФОК на улице Вавилова вызвал особое недовольство губернатора из-за низких темпов строительства.

«Готовность объекта с учетом сроков сейчас критичная. Вы это понимаете. Вместе с тем, на площадке нет представителя компании-подрядчика. Вызывайте его и приезжайте ко мне в кабинет, докладывайте, — сказал губернатор руководителю управления физкультуры и спорта администрации Сызрани Андрею Елистархову. — Это безобразие! Мы с заказчиком и подрядчиком, который так работу организует, будем очень серьезно разбираться».

В ходе поездки губернатор также пообщался с жителями, после чего отправился в Тольятти.

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