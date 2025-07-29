Губернатор Федорищев потребовал ускорить строительство очистных в Сызрани

«Готовность объекта с учетом сроков сейчас критичная. Вы это понимаете. Вместе с тем, на площадке нет представителя компании-подрядчика. Вызывайте его и приезжайте ко мне в кабинет, докладывайте, — сказал губернатор руководителю управления физкультуры и спорта администрации Сызрани Андрею Елистархову. — Это безобразие! Мы с заказчиком и подрядчиком, который так работу организует, будем очень серьезно разбираться».