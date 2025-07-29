Протокол на покойника: в Молдове составляют штрафы за «электоральную коррупцию» даже на ушедших из жизни людей!

Юрист из Вулканешт Георгий Калчу поделился случаями, когда полиция составляла протоколы на умерших людей — формально, чтобы «выполнить план».
«Был случай: человек лежит в гробу — к нему приехали домой составлять протокол. Другой случай — человек умер ещё до Нового года, а ему прислали протокол о привлечении к административной ответственности», — рассказал правозащитник.
Напомним, ранее суд Вулканешт отменил ряд протоколов, составленных полицейскими за так называемую «электоральную коррупцию».
Георгий Калчу помогает на добровольных началах горожанам обжаловать протокола как незаконные.