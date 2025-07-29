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Токаев посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре

Токаев выразил уверенность, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться.

Источник: Акорда

АСТАНА, 29 июл — Sputnik. Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка.

«Почтив память великого государственного деятеля в мавзолее Аныткабир, президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей», — сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться и в будущем, а также пожелал братскому турецкому народу благополучия и процветания.

В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Республики Казахстан.