Токаев посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре

АСТАНА, 29 июл — Sputnik. Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка.
«Почтив память великого государственного деятеля в мавзолее Аныткабир, президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей», — сообщили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться и в будущем, а также пожелал братскому турецкому народу благополучия и процветания.
В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Республики Казахстан.