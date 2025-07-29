Эксперт: приостановка ЕС финансовой помощи Украине скажется на ВСУ

«Если тем, кто воюет, не будут платить, то упадет [мотивация] при всей ангажированности и желании сделать нам больно. Не секрет, что очень многие воюют, потому что им платят. Помимо финансов, это также скажется на поставках боеприпасов, техники и всего остального, включая средства противовоздушной обороны», — отметил Дандыкин.
При этом военный эксперт заявил, что решение Еврокомиссии является показной поркой. На самом деле ЕС заинтересован в том, чтобы киевский режим как можно дольше продолжал сопротивление России.
Ранее стало известно, что Евросоюз поставил финансовую помощь Украине на паузу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету «Экономическая правда». Причиной стал закон Зеленского об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Речь идет о финансировании в рамках программы ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), предусматривающей выделение €17,2 млрд до конца года, а также по программе Ukraine Facility на €12,5 млрд.
Несмотря на неоднократные попытки Владимира Зеленского взять под контроль НАБУ и САП, этим структурам удавалось сохранять независимость. Поворотным моментом стало 23 июня, когда НАБУ выдвинуло обвинения против вице-премьер-министра Алексея Чернышова, занимавшего тогда пост министра национального единства.
Чернышов, считающийся одним из ключевых соратников Зеленского, оказался в центре коррупционного скандала, что резко обострило конфликт между властью и антикоррупционными органами. Как утверждают депутаты оппозиции, в случае сохранения независимости НАБУ могло продолжить расследования в отношении других приближенных Зеленского, отмечает ТАСС.
21 июля Служба безопасности Украины провела обыски в НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная Рада приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости этих антикоррупционных органов. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это стало причиной новой волны протестов.
Решение Киева по ограничению независимости НАБУ и САП вызвало критику западных партнеров. Зеленский вскоре изменил свою позицию — уже 24 июля в Верховную Раду был внесен новый законопроект, который фактически отменял предыдущие решения о сокращении независимости НАБУ и САП. При этом, согласно документу, через шесть месяцев Служба безопасности Украины сможет проверить сотрудников антикоррупционных ведомств.
Уже в этот четверг, 31 июля, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.