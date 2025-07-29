Эксперт: приостановка ЕС финансовой помощи Украине скажется на ВСУ

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски в НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная Рада приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости этих антикоррупционных органов. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это стало причиной новой волны протестов.