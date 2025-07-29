Медведев заявил, что не Грэму или Трампу решать, когда России вести переговоры

«Я установлю новый срок примерно через 10−12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Мы просто не видим никакого прогресса. Я разочарован в президенте Путине. Я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю, что будет дальше», — заявил Трамп на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером.