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Два новых кандидата на пост губернатора Ростовской области подали документы

В Ростовской области еще два кандидата на должность губернатора представили в Облизбирком документы для регистрации. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия в своем Тelegram-канале.

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Источник: Избирком Ростовской области

«Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Евгений Бессонов (КПРФ), ранее уведомившие Избирательную комиссию Ростовской области о своем выдвижении, представили документы для регистрации в качестве кандидатов на пост главы региона», — приводятся в сообщении слова представителей избиркома.

Каждый из кандидатов заручился поддержкой 239 депутатов представительных органов муниципальных образований области.

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