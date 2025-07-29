Два новых кандидата на пост губернатора Ростовской области подали документы

«Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Евгений Бессонов (КПРФ), ранее уведомившие Избирательную комиссию Ростовской области о своем выдвижении, представили документы для регистрации в качестве кандидатов на пост главы региона», — приводятся в сообщении слова представителей избиркома.
Каждый из кандидатов заручился поддержкой 239 депутатов представительных органов муниципальных образований области.
Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.Читать дальше