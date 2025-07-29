Кремль отреагировал на сокращение срока ультиматума Трампа для России

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента также прокомментировал заявление Трампа о том, что он более не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным: «Я бы хотел избежать каких-то оценок, повторяю, что мы приняли к сведению». Вместе с тем Песков отметил, что вопрос возможной встречи Путина и Трампа «как не стоял в предметном плане, так и не стоит».