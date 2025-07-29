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Песков заявил, что нормализация отношений России и США идет «ни шатко, ни валко»

В Кремле фиксируют замедление в процессе нормализации двусторонних отношений между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Есть замедление действительно, и пока процесс нормализации, скажем так, идет ни шатко, ни валко», — сказал господин Песков на брифинге.

Представитель Кремля подтвердил, что в России хотели бы видеть большую динамику в этом вопросе. По словам господина Пескова, для этого необходимы импульсы с обеих сторон.

28 июля президент США заявил, что «больше не слишком заинтересован в переговорах» с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее у президентов США и России состоялось несколько телефонных разговоров. Последний контакт двух лидеров состоялся 3 июля. По гго итогам президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень расстроен» беседой. При этом свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, господин Трамп назвал «хорошим».

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