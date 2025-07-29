Песков заявил, что нормализация отношений России и США идет «ни шатко, ни валко»

Ранее у президентов США и России состоялось несколько телефонных разговоров. Последний контакт двух лидеров состоялся 3 июля. По гго итогам президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень расстроен» беседой. При этом свой телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, господин Трамп назвал «хорошим».