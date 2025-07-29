Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 29 июля: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге. Пресс-секретарь президента России прокомментировал слова Трампа о «сокращении сроков» урегулирования на Украине, а также высказался о состоянии российско-американских отношений.