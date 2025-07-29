Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 29 июля: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге. Пресс-секретарь президента России прокомментировал слова Трампа о «сокращении сроков» урегулирования на Украине, а также высказался о состоянии российско-американских отношений.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кремле приняли к сведению слова Трампа о «сокращении сроков» урегулирования на Украине.

Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия заинтересована в нормализации отношений с США и хотела бы видеть большую динамику, но нужны импульсы с двух сторон.

Россия всегда была подписана под формулой «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», в том числе и до февраля 2022 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы под ней уже подписались до февраля 2022 года. Мы всегда были подписаны на эту формулу.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Вопрос о встрече Путина и Трампа как не стоял в предметном плане, так и не стоит.

РФ и США сейчас не ведут контактов по продлению ДСНВ, сделать это не позволяет состояние двусторонних отношений.

В Кремле фиксируют замедление в процессе нормализации двусторонних отношений между Россией и США.

Есть замедление действительно, и пока процесс нормализации, скажем так, идет ни шатко, ни валко.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Заявления Путина о модернизации ВМФ лишний раз напоминают немцам о потенциале РФ.

Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии.

Попытки сформировать образ врага из России не в интересах народов европейских стран.

Россия не бьет по гражданским целям на Украине.

Удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

РФ считает КНДР, Китай и Иран союзниками и разделяет с ними видение основ мироустройства.

29 июля Владимир Путин работает в Кремле, сегодня запланирована его встреча с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше