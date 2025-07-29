Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 29 июля: главное

В Кремле приняли к сведению слова Трампа о «сокращении сроков» урегулирования на Украине.
Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования.
Россия заинтересована в нормализации отношений с США и хотела бы видеть большую динамику, но нужны импульсы с двух сторон.
Россия всегда была подписана под формулой «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», в том числе и до февраля 2022 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы под ней уже подписались до февраля 2022 года. Мы всегда были подписаны на эту формулу.
Вопрос о встрече Путина и Трампа как не стоял в предметном плане, так и не стоит.
РФ и США сейчас не ведут контактов по продлению ДСНВ, сделать это не позволяет состояние двусторонних отношений.
В Кремле фиксируют замедление в процессе нормализации двусторонних отношений между Россией и США.
Есть замедление действительно, и пока процесс нормализации, скажем так, идет ни шатко, ни валко.
Заявления Путина о модернизации ВМФ лишний раз напоминают немцам о потенциале РФ.
Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии.
Попытки сформировать образ врага из России не в интересах народов европейских стран.
Россия не бьет по гражданским целям на Украине.
Удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре.
РФ считает КНДР, Китай и Иран союзниками и разделяет с ними видение основ мироустройства.
29 июля Владимир Путин работает в Кремле, сегодня запланирована его встреча с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.