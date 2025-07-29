Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где видит свое место Беларусь, сообщила пресс-служба президента.
Так, во время встречи с главой Министерства иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом, белорусский лидер назвал Эфиопию одним из важнейших для Беларуси государств в Восточной Африке.
— Еще с советских времен у нас добрые воспоминания и хорошие надежды на сотрудничество в будущем, — отметил он.
Также Лукашенко обратил внимание на то, что Эфиопия является огромной страной со 130-миллионным населением. И сказал, где видит свое место Беларусь.
— Мы видим определенное свое место в Эфиопии, чтобы быть полезными для вас, — констатировал белорусский президент.
Еще глава республики сказал о потенциале для дальнейшего развития сотрудничества и выработке дорожной карты для этих целей.
Также Александр Лукашенко хочет добывать больше углеводородов в Беларуси.