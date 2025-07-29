WP: Иран не сможет возобновить ядерную программу из-за потери ученых-ядерщиков

WP со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в результате ударов Израиля в первые часы 12-дневной войны были убиты все иранские физики первого и второго эшелонов, а также большая часть ученых третьего эшелона. По мнению Тель-Авива, для Тегерана это стало огромной потерей, которая удержит молодых иранских ученых от участия в программе, оказавшейся для их предшественников «смертным приговором».