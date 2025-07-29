Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Иран не сможет возобновить ядерную программу из-за потери ученых-ядерщиков

Израильские и американские эксперты сходятся во мнении, что инфраструктура Ирана, необходимая для создания ядерной бомбы, разрушена. Однако куда более серьезный урон Тегерану Израиль нанес, уничтожив его ведущих ученых-ядерщиков, пишет The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, почти одновременные удары по военной и научной элите Ирана стали «грандиозным примером» сбора разведывательной информации и определения целей. Израиль объединяет и использует различные потоки данных на беспрецедентном в военной сфере уровне, благодаря чему смог эффективно координировать воздушные операции, диверсии, шпионские миссии и даже «войну алгоритмов», говорится в статье.

Повляется все больше доказательств того, что иранской ядерной программе нанесен более серьезный ущерб, чем предполагалось ранее, пишет WP.

По сведениям Израиля, Ирану теперь потребуется по меньшей мере «один-два года» для создания ядерного оружия при условии, что он сможет скрыть деятельность по его разработке. Как утверждает Тель-Авив, Тегеран до недавних пор изучал возможности создания оружия с электромагнитным импульсом (ЭМИ), более сложной термоядерной бомбы, а также стандартной боеголовки с ядерным зарядом.

Однако самым разрушительным и наименее освещаемым в прессе аспектом израильской войны против Ирана стала ликвидация ведущих ученых-ядерщиков.

WP со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в результате ударов Израиля в первые часы 12-дневной войны были убиты все иранские физики первого и второго эшелонов, а также большая часть ученых третьего эшелона. По мнению Тель-Авива, для Тегерана это стало огромной потерей, которая удержит молодых иранских ученых от участия в программе, оказавшейся для их предшественников «смертным приговором».

В Израиле полагают, что, ликвидировав ключевых иранских ученых, сумели остановить «экзотические программы» Тегерана по ЭМИ и термоядерному синтезу.

Кроме того, была уничтожена материально-техническая база ядерной программы Ирана, включая штаб-квартиру, архивы, лаборатории и испытательное оборудование. Восстановить все эти составляющие будет крайне трудно, отмечает WP.

Хотя еще остается «много неизвестных», например состояние центрифуг, местонахождение запасов обогащенного урана или уже созданного Ираном оружия, новые данные с определенной степенью осторожности позволяют утверждать, что цели военной кампании администрации Дональда Трампа и Израиля в Иране достигнуты, резюмирует издание.