WP: Иран не сможет возобновить ядерную программу из-за потери ученых-ядерщиков

Согласно статье, почти одновременные удары по военной и научной элите Ирана стали «грандиозным примером» сбора разведывательной информации и определения целей. Израиль объединяет и использует различные потоки данных на беспрецедентном в военной сфере уровне, благодаря чему смог эффективно координировать воздушные операции, диверсии, шпионские миссии и даже «войну алгоритмов», говорится в статье.
По сведениям Израиля, Ирану теперь потребуется по меньшей мере «один-два года» для создания ядерного оружия при условии, что он сможет скрыть деятельность по его разработке. Как утверждает Тель-Авив, Тегеран до недавних пор изучал возможности создания оружия с электромагнитным импульсом (ЭМИ), более сложной термоядерной бомбы, а также стандартной боеголовки с ядерным зарядом.
WP со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в результате ударов Израиля в первые часы 12-дневной войны были убиты все иранские физики первого и второго эшелонов, а также большая часть ученых третьего эшелона. По мнению Тель-Авива, для Тегерана это стало огромной потерей, которая удержит молодых иранских ученых от участия в программе, оказавшейся для их предшественников «смертным приговором».
В Израиле полагают, что, ликвидировав ключевых иранских ученых, сумели остановить «экзотические программы» Тегерана по ЭМИ и термоядерному синтезу.
Хотя еще остается «много неизвестных», например состояние центрифуг, местонахождение запасов обогащенного урана или уже созданного Ираном оружия, новые данные с определенной степенью осторожности позволяют утверждать, что цели военной кампании администрации Дональда Трампа и Израиля в Иране достигнуты, резюмирует издание.