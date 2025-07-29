Санду не промульгировала поправки в закон об адвокатуре: До выборов в Молдове адвокатов точно никто уже не тронет

Майя Санду не подписала изменения в закон об адвокатуре, принятые на последнем заседании уходящего парламента пишет t.me/nemdnews.
Это настоящая победа для адвокатского сообщества, которое активно выступало против этих поправок.
Теперь судьбу этих изменений будет решать уже следующий созыв парламента. Это даёт надежду на то, что новые депутаты подойдут к вопросу более взвешенно, учитывая мнение профессионалов. А может и оставят всё как есть.
Напомним, что 15 июля адвокаты Молдовы начали беспрецедентную всеобщую забастовку, приостановив судебную деятельность и заявив, что оказание юридической помощи в период забастовки будет считаться дисциплинарным проступком. Движение отражает растущее напряжение между властями и судебной системой на фоне процесса вступления в ЕС.
Поздравляем!
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