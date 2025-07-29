IT-специалисты из Новосибирска смогут получить отсрочку от армии до 6 августа

С 22 июля по 6 августа 2025 года российские IT-специалисты имеют возможность подать заявку на отсрочку от осеннего призыва через портал Госуслуг. Право на отсрочку распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 30 лет с российским гражданством, имеющих высшее образование по специальностям из установленного перечня и работающих в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев за последний год.