IT-специалисты из Новосибирска смогут получить отсрочку от армии до 6 августа

С 22 июля по 6 августа 2025 года российские IT-специалисты имеют возможность подать заявку на отсрочку от осеннего призыва через портал Госуслуг. Право на отсрочку распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 30 лет с российским гражданством, имеющих высшее образование по специальностям из установленного перечня и работающих в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев за последний год.
После подачи заявки через личный кабинет на Госуслугах работодатель увидит данные сотрудника и при их соответствии требованиям подтвердит информацию. Если специалист не успеет самостоятельно подать заявку, его может внести в список сама компания. Важно отметить, что требование к стажу не распространяется на выпускников вузов, устроившихся на работу в течение года после окончания обучения.
Процедура рассмотрения заявок предусматривает несколько этапов: до 11 августа компании должны проверить и подтвердить данные сотрудников, после чего направить списки в Минцифры России через Госуслуги. Министерство, в свою очередь, передаст информацию в Минобороны до 1 сентября. Окончательные решения призывных комиссий будут приниматься с 1 октября по 31 декабря 2025 года.
Для жителей регионов Крайнего Севера установлены особые сроки: подача заявок продлится до 6 сентября, компании должны направить списки до 11 сентября, Минцифры передаст данные в Минобороны до 30 сентября, а решения по отсрочке будут приниматься с 1 ноября по 31 декабря.
Аккредитация компаний-работодателей должна быть завершена до 11 августа 2025 года. Специалисты, соответствующие всем требованиям и работающие полный рабочий день по трудовому договору, могут воспользоваться этой возможностью, чтобы продолжить работу в высокотехнологичной отрасли.
Напомним, что данная мера поддержки IT-отрасли была введена для сохранения ценных кадров в условиях развития цифровой экономики и импортозамещения в сфере информационных технологий. Подробная информация о процедуре подачи заявки и требованиях к участникам программы доступна на портале Госуслуг.