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В Омске готовятся к приезду высокопоставленного чиновника

В ближайшие месяцы в Омск может приехать министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом сообщила заместитель министра культуры Омской области Ольга Безродная.

Точная дата визита пока не называется. Однако известно, что приезд планируется приурочить к ряду крупных культурных событий, которые состоятся в городе в этом году.

По словам Ольги Безродной, после Дня города начнётся активная подготовка к мероприятиям, связанным с присвоением Омску статуса культурной столицы. Ожидается, что визит федерального министра будет связан именно с этими событиями.

Также в рамках подготовки к культурному статусу в городе могут пройти значимые проекты и инициативы, направленные на развитие сферы культуры и искусства.

Подробности визита станут известны ближе к дате приезда.

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