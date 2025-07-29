В Омске готовятся к приезду высокопоставленного чиновника

Об этом сообщила заместитель министра культуры Омской области Ольга Безродная.
Точная дата визита пока не называется. Однако известно, что приезд планируется приурочить к ряду крупных культурных событий, которые состоятся в городе в этом году.
По словам Ольги Безродной, после Дня города начнётся активная подготовка к мероприятиям, связанным с присвоением Омску статуса культурной столицы. Ожидается, что визит федерального министра будет связан именно с этими событиями.
Также в рамках подготовки к культурному статусу в городе могут пройти значимые проекты и инициативы, направленные на развитие сферы культуры и искусства.
Подробности визита станут известны ближе к дате приезда.