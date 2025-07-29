СК Белоруссии: на обломках упавшего в Минске БПЛА есть надписи на украинском языке

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Надписи на украинском языке обнаружены на обломках беспилотника, упавшего в Минске. Соответствующие видеокадры распространил Следственный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.
На видео можно заметить надпись «Сделано в Германии» на английском языке на одном из фрагментов дрона.
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