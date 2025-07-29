День Конституции Молдовы: «В 1994-м мы принимали Конституцию как “сборник надежд”, а сегодня она превратилась в прислугу власти, а ее ценность равна нулю!»

То есть, сегодняшняя Конституция страны, если как юридический документ, претерпел некоторые изменения, основной его скелет сохранился. Но дело ведь не в этом. Самая большая беда состоит в том, что был включен процесс произвольного изменения Конституции по желанию власти через органы, которые они полностью контролируют. КС, особенно со времени прихода к власти ПАС в 2020 году, превратился в прислугу власти, никакой роли гаранта Конституции он уже не играет. Последние назначения в КС лишний раз показали, что ценность этому органу, как органу конституционной юрисдикции, равна нулю! И, соответственно, можно говорить о том, что весь конституционный процесс и вся Конституция в Республике Молдова сегодня ценности не представляет, ее ценность равна нулю!