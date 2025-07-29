День Конституции Молдовы: «В 1994-м мы принимали Конституцию как “сборник надежд”, а сегодня она превратилась в прислугу власти, а ее ценность равна нулю!»

Во вторник, 29 июля, в Молдове отмечается День Конституции. В этот день в 1994 году был принят основной закон страны, в котором провозглашается, что Молдова является суверенным, независимым, унитарным и неделимым государством.
И к чему мы пришли в такой день в нынешнем, 2025-м году? Об этом мы поговорили с нашими аналитиками.
«Ценность сегодняшней Конституции равна нулю».
— В 1994 году я был среди тех, кто голосовал и подписал Конституцию, — вспоминает бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский. — Тогда, как говорится, было много надежд, мы строим новое государство со всеми правами и так далее… Создали тогда Конституционный суд, возлагали на него большие надежды. Тогдашний вице-спикер парламента Николай Андроник в то время сказал: «Ой, ребята, а не создадим ли мы монстра? Такого, что потом будем жалеть…».
Время, к сожалению, показало, что его опасения сбылись. Если где-то до десятого года мы можем сказать, что КС был достаточно взвешенным, выполнял свои обязанности, да, были какие-то промахи! Есть заменитое решение суда 1997 года, которое постановило, что большинство это 52 голоса депутатов парламента, а 51 против 50 — это не большинство. Десять лет прожили по этому «гениальному» математическому открытию, пока другой состав КС не вернул все в нормальное русло.
Это были единичные казусы, но, все-таки Конституционный суд работал нормально, стоял на страже Конституции. А конституционный переворот случился в 2016 году, когда КС под руководством Александра Тэнасе просто изнасиловал, грубо говоря, Конституцию! И дело даже не в том, что ввели какие-то изменения, а фактически показали, что можно делать с Конституцией все, что угодно! Если до этого роль КС сводилась к оценке конституционно или нет то или иное изменение закона, принятое парламентом, или какое-то решение правительства, то в 2016-м Тэнасе со своей командой при попустительстве той власти открыл возможность Конституционному суду де-факто самостоятельно менять Конституцию! Вопреки всем правилам и всем законам.
И Тэнасе открыл дверь опаснейшемуу процессу — дать КС право изменять Конституцию, и с 2016-го пошло! И с языком, с целым рядом других изменений… И Декларацию о независимости включили, как составную часть Конституции, сделав ее норму выше конституционных норм. Это ни в какие рамки не лезет!
То есть, сегодняшняя Конституция страны, если как юридический документ, претерпел некоторые изменения, основной его скелет сохранился. Но дело ведь не в этом. Самая большая беда состоит в том, что был включен процесс произвольного изменения Конституции по желанию власти через органы, которые они полностью контролируют. КС, особенно со времени прихода к власти ПАС в 2020 году, превратился в прислугу власти, никакой роли гаранта Конституции он уже не играет. Последние назначения в КС лишний раз показали, что ценность этому органу, как органу конституционной юрисдикции, равна нулю! И, соответственно, можно говорить о том, что весь конституционный процесс и вся Конституция в Республике Молдова сегодня ценности не представляет, ее ценность равна нулю!
Поэтому не вижу, что праздновать, праздновать нечего… Просто 29 июля 1994 года парламент Республики Молдова принял, как я называю, «сборник надежд» или книгу сказок о молдавской демократии…
«Государство по Конституции должно защищать гражданина, а не преследовать его!».
— Конституция, вообще-то, главный закон государства! — считает историк, политолог-социолог, доктор философии в области социологии Борис Шаповалов. — Это тот закон, который должны выполнять все — от рядового гражданина до президента страны! Но, к сожалению, мы пришли к тому, что Конституция в нашей стране не работает так, как должна работать в по-настоящему демократическом государстве.
Я не вижу свободы слова, не вижу свободы высказывания своей точки зрения… За последние два-три года у нас в стране закрыли 16 телеканалов, 70 информационных ресурсов. Сегодня у нас составляют какие-то списки врагов, кто-то ведет в стране подпольный, непонятный сайт «Миротворец», на котором на честных и порядочных людей распространяется клевета… А ведь права этих людей должны как-то защищаться! Соответственно, если Конституция это гарантирует, то это должно делаться. А если не делается, значит, возникает вопрос — «А демократическое ли государство? Выполняет ли свои функции?».
А свобода передвижения? Ограничивается выезд наших граждан, неправомерные обыски в аэропорту, задержания наших сограждан. Мы видим, что это осуществляется по политическим критериям. Задерживаются и обыскиваются члены оппозиционных партий. С моей точки зрения, это тоже нарушение Конституции на свободу передвижения…
— Грубое нарушение!
— Грубое. Я, вообще, не понимаю, как может в нашей стране ограничиваться право гражданина на выборы! А у нас этого права целенаправленно лишены наши граждане, которые проживают и работают на территории Российской Федерации. На полмиллиона человек собираются открыть всего два избирательных участка, на которых могут проголосовать всего 10 тысяч человек. А какое громадное количество избирательных участкова откроют в Италии, в Румынии, во Франции, в Германии, в США… Но это неправильно, когда граждан страны делят на какие-то категории. Обязанность государства — обеспечить право голосования! Это целенаправлення дискриминация определенных категорий граждан Молдовы.
Ой, но этот список нарушений Конституции, нарушений прав и свобод гражданина, можно продолжать еще долго! Если Конституция не выполняет свою роль вопрос к тем, кто трактует эту Конституцию, к тем, кто кладет руку на Конституцию и дает клятву ее соблюдать.
В Конституции записано, что Молдова — нейтральная страна. Молдавская армия из одних учений не успевает вылезти, как участвует уже в других. Мы видим, что нас готовят к каким-то боевым действиям, вооружают-перевооружают…
Не выполняется статья Конституции на достойный уровень жизни гражданина страны. Смотрите, есть закон об ежегодной индексации пенсий в зависимости от уровня инфляции, а в 2023 году государство нагло кинуло, украло у наших пенсионеров 15% пенсий. И в 2024 году недоплатили…
И самое страшное нарушение Конституции — это когда наше государство объявляет санкции против собственных граждан по каким-то там международным санкциям. Такого ведь быть не может! Государство по Конституции должно защищать гражданина, а не преследовать его!
«Сегодня главный закон страны для правящего режима — не более чем декларативный текст, пылящийся на полке».
— В правовом государстве Конституция — это не просто документ, а фундамент, на котором строится общество, его ценности и устремления. В ней закреплены не только атрибуты государственности, принципы деятельности власти и стратегические цели страны, но самое главное: права и свободы граждан, политический плюрализм, независимость правосудия. Однако, к 31-й годовщине принятия Конституции Молдовы в 1994 году, мы вынуждены констатировать, что Конституция для нынешнего режима стала просто формальным документом, а если быть точным — бумажкой, — констатирует общественный активист Игорь Тулянцев.
С момента принятия Конституции Молдова прошла долгий путь, но он оказался извилистым и полным противоречий. В первые годы независимости главный закон страны воспринимался как священный текст, символ новой эпохи, где права граждан и верховенство закона должны были стать незыблемыми. Однако со временем отношение к Конституции начало деградировать. Тревожные изменения стали особенно заметны с приходом к власти так называемого Альянса за европейскую интеграцию (АЕИ) в 2009 году. Тогда Конституционный суд, вместо того чтобы быть беспристрастным арбитром, превратился в инструмент в руках власти. Под видом «толкования» Конституции начались манипуляции: положения основного закона интерпретировались так, чтобы создавать удобные условия для правящей коалиции. Например, в 2010 году Конституционный суд фактически узаконил изменения в порядке избрания президента, что позволило АЕИ сохранить контроль над ключевыми институтами, обходя волю избирателей.
Однако то, что началось как «гибкое толкование», при нынешней власти в лице партии «Действие и солидарность» (PAS) и президента Майи Санду превратилось в откровенное пренебрежение Конституцией. Сегодня главный закон страны для правящего режима — не более чем декларативный текст, пылящийся на полке. Вместо того чтобы служить ориентиром, Конституция стала ширмой, за которой скрываются политические интересы. Независимость правосудия, провозглашенная в Конституции, подменяется давлением на судей, а политический плюрализм вытесняется монополией одной партии. Права и свободы граждан, которые должны быть неприкосновенными, нередко приносятся в жертву сиюминутным целям власти.
Примеров тому немало. Возьмем, к примеру, ограничения свободы слова. В последние годы в Молдове участились случаи, когда оппозиционные СМИ подвергаются цензуре, а журналистов запугивают или ограничивают в доступе к информации. Закрытие ряда телеканалов в 2022—2023 годах под предлогом «национальной безопасности» стало ярким примером того, как власть игнорирует конституционные гарантии свободы выражения. Конституция, которая должна защищать право каждого гражданина на информацию, оказалась бессильной перед группировкой PAS.
Еще один образ, иллюстрирующий деградацию отношения к Конституции, — это ситуация с местным самоуправлением. Согласно основному закону, местные власти должны обладать автономией в решении вопросов, касающихся их сообществ. Однако на практике центральная власть, особенно в последние годы, стремится подчинить себе регионы, вмешиваясь в работу мэров и местных советов. Яркий пример — давление на руководство Гагаузии, где автономия, закрепленная в Конституции, фактически подменяется административным контролем из Кишинева. Это не только нарушает букву основного закона, но и разрушает доверие граждан к государственным институтам.
Политический плюрализм, еще один столп Конституции, также оказался под угрозой. Оппозиционные партии сталкиваются с препятствиями в своей деятельности: от ограничений на проведение митингов до судебных преследований их лидеров. Вместо открытого диалога, который должен быть основой демократического общества, власть предпочитает монополизировать политическое пространство, превращая выборы в формальность, а не в реальное волеизъявление народа.
К 2025 году Молдова подошла к Дню Конституции с абсолютным обнулением образа главного закона страны. Вместо того чтобы укреплять верховенство закона, власть раз за разом демонстрирует, что Конституция для нее — не более чем инструмент, который можно использовать или игнорировать в зависимости от политической конъюнктуры. Это как старый дом, который некогда был построен с заботой и любовью, но теперь его стены трескаются, а фундамент подтачивают равнодушие и корысть.
Однако надежда остается. Граждане Молдовы, несмотря на разочарование, продолжают верить в идеалы, заложенные в Конституции. Общественные активисты, независимые адвокаты, и неравнодушные граждане все чаще поднимают голос в защиту основного закона. Возможно, День Конституции 2025 года станет не только поводом для размышлений о прошлом, но и стимулом для перемен. Чтобы Конституция вновь стала не декларацией, а живым законом, необходимо вернуть уважение к ее принципам — не на словах, а на деле. Это значит укреплять независимость судов, защищать права граждан, обеспечивать реальный политический плюрализм и восстанавливать доверие между властью и народом. Только тогда Молдова сможет с гордостью отмечать День Конституции как праздник закона, свободы и справедливости. Очень надеюсь, что именно так и будет после 28 сентября, 2025 года.
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