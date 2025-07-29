Трамп и фон дер Ляйен обсуждали пошлины США против России

Однако в понедельник американский лидер сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании конфликта, а потому сокращает срок до 10−12 дней. Кроме того, Трамп заявил, что более не заинтересован в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не пояснил, контакты какого рода и по какой теме он имел в виду.