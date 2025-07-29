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Трамп и фон дер Ляйен обсуждали пошлины США против России

Президент США ранее заявил, что намеревается ввести 100-процентные пошлины против РФ и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали на переговорах в Шотландии 27 июля вопрос о сокращении сроков введения 100-процентных пошлин США против торговых партнеров России. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.

«Да, этот вопрос поднимался в ходе консультаций», — заявил он, отвечая на вопрос, обсуждали ли Трамп и фон дер Ляйен на переговорах о снижении обещанных Соединенными Штатами пошлин для ЕС вопрос об ускорении введения пошлин США против торговых партнеров России.

Трамп ранее заявлял, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины против Москвы и ее торговых партнеров.

Однако в понедельник американский лидер сказал, что разочарован РФ и прогрессом в урегулировании конфликта, а потому сокращает срок до 10−12 дней. Кроме того, Трамп заявил, что более не заинтересован в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не пояснил, контакты какого рода и по какой теме он имел в виду.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что в Кремле «приняли к сведению» заявление Трампа и привержены мирному разрешению конфликта, однако Россия будет продолжать СВО для защиты своих интересов.

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