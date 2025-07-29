Reuters: Трамп активировал «бомбу замедленного действия» в отношении России

К тому же, как говорится в статье, никто не знает, насколько действенны окажутся вторичные пошлины — относительно непроверенное и грубое финансовое оружие. По версии Reuters, Индия — один из ключевых партнеров России и крупнейший импортер российской нефти морским путем (в июне она перевозила 1,5 млн баррелей в сутки) — вряд ли захочет усугублять торговую напряженность в отношениях с США и, вероятнее всего, откажется от российского экспорта в пользу новых, более дорогих источников энергии.