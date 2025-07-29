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Reuters: Трамп активировал «бомбу замедленного действия» в отношении России

Президент США Дональд Трамп неожиданно сократил с 50 до 10−12 дней срок, в течение которого он собирался ввести самые жесткие на сегодняшний день санкции в отношении экспорта российских энергоносителей. К каким последствиям может привести реализация угрозы Трампа, разбиралось агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В июне Россия, по данным Международного энергетического агентства, экспортировала 4,68 млн баррелей сырой нефти в сутки, или около 4,5% мирового спроса, а также 2,5 млн баррелей нефтепродуктов. Поэтому санкции Трампа в виде 100%-ных пошлин на российскую нефть для покупателей, крупнейшими из которых являются Индия и Китай, «могут нарушить мировые поставки нефти», — говорится в статье.

Это спровоцирует резкий скачок цен на нефть (в понедельник после заявления Трампа нефть подорожала на 3%), что окажет повышательное давление на инфляцию в США.

Учитывая этот факт, Трамп все же может воздержаться от указанных вторичных санкций, даже если он и «разочаровался» во Владимире Путине, предполагает издание.

Reuters напоминает, что в последние месяцы глава Белого дома неоднократно отказывался от своих угроз, в том числе в случае с анонсированными им 2 апреля «ответными тарифами», которые он спешно смягчил под давлением рынка.

К тому же, как говорится в статье, никто не знает, насколько действенны окажутся вторичные пошлины — относительно непроверенное и грубое финансовое оружие. По версии Reuters, Индия — один из ключевых партнеров России и крупнейший импортер российской нефти морским путем (в июне она перевозила 1,5 млн баррелей в сутки) — вряд ли захочет усугублять торговую напряженность в отношениях с США и, вероятнее всего, откажется от российского экспорта в пользу новых, более дорогих источников энергии.

Китай, который в июне импортировал около 2 млн баррелей российской нефти в сутки по трубопроводам и морским путям, едва ли изменит нынешние схемы закупок, поскольку уже столкнулся с рядом американских торговых пошлин и считает свои отношения с Москвой стратегическими.

Россия же, по мнению издания, окажется в затруднительном положении как из-за потенциального отказа Индии, так и из-за возможного требования Китая еще больше снизить цены на закупаемую им нефть.

Кроме того, Reuters предполагает, что в случае внезапных перебоев с поставками три нефтедобывающие страны Персидского залива относительно быстро смогут нарастить объем добычи: у Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта есть дополнительные мощности, которые они смогут запустить для увеличения предложения.

Но этого недостаточно, чтобы успокоить рынки, поскольку еще одним неизвестным остаются ответные меры Москвы, говорится в статье.

Доходы российского бюджета от налогов на экспорт нефти и газа в последние годы составляли от 30% до 50% и являлись наиболее важным источником притока денежных средств для Москвы, считает издание. Поэтому Кремль, по мнению Reuters, будет довольно жестко реагировать на любые западные меры, ограничивающие его доходы.

Одним из намеков на это стал временный запрет, введенный на прошлой неделе Москвой, на загрузку иностранных танкеров в основных российских черноморских портах. Хотя отгрузки из порта Новороссийск, на долю которого приходится более 2% мировых поставок, были возобновлены на следующий день, Москва четко дала понять, что она легко может ввести аналогичные меры.

Очередная угроза Трампа Кремлю может оказаться пустой, но, как бы то ни было, она привела в действие «бомбу замедленного действия», которую нефтяные рынки не смогут игнорировать, приходит к выводу издание.

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