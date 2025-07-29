Петр Сийярто назвал фон дер Ляйен «объектом унижения и насмешек»

Венгерский министр подчеркнул, что колкости в адрес председателя Еврокомиссии сейчас позволяют себе политики из разных стран, в том числе американский лидер Дональд Трамп, пишут «Ведомости».
«Вот к чему мы пришли. Она — объект унижения и насмешек в мировой политике», — приводят слова Сийярто «Известия».
Он саркастически назвал торговую сделку между ЕС и США «фантастической». Глава МИД уточнил, что после вступления в силу соглашения Европа при ввозе автомобилей своего производства в США будет платить 15% пошлину, тогда как раньше тариф на импорт из стран ЕС был в шесть раз меньше и составлял 2,5%. Сийярто добавил, что за такие условия фон дер Ляйен «все в зале еще и будут аплодировать».
Министр отметил, что в Китае на саммите фон дер Ляйен продемонстрировали пренебрежительное отношение — относились к ней не как к политику мирового уровня, а как к обычной туристке. Ее встреча была обычной — принимающая сторона не организовала никаких торжественных церемоний, а вместо кортежа для передвижения ей предоставили обычный микроавтобус.
Торговое соглашение Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп заключили 27 июля. Договор, кроме введения пошлин на ввоз европейских товаров в США, включает обязательство Евросоюза выкупить у США энергоносителей на 750 млрд долларов.
Глава Еврокомиссии оценила сделку как крупнейшее торговое соглашение в истории ЕС. Она пообещала, что договоренность позволит странам Европы отказаться от использования российских энергоносителей, так как их заместит СПГ из США.
28 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал торговую сделку между Трампом и фон дер Ляйен как выгодную Белому дому и унизительную для Евросоюза.