Петр Сийярто назвал фон дер Ляйен «объектом унижения и насмешек»

Он саркастически назвал торговую сделку между ЕС и США «фантастической». Глава МИД уточнил, что после вступления в силу соглашения Европа при ввозе автомобилей своего производства в США будет платить 15% пошлину, тогда как раньше тариф на импорт из стран ЕС был в шесть раз меньше и составлял 2,5%. Сийярто добавил, что за такие условия фон дер Ляйен «все в зале еще и будут аплодировать».