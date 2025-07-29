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Кандидат в губернаторы Свердловской области сдал документы в избирком

Четвертый кандидат в губернаторы Свердловской области сдал документы для регистрации.

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Рант Краев, представляющий партию «Новые люди», сдал в избирательную комиссию Свердловской области документы для регистрации кандидатом в губернаторы. Об этом рассказали в пресс-службе облизбиркома.

В следующие 10 дней подписные листы поддержки Краева с подписями муниципальных депутатов и глав городов будут проверять. Также он передал список возможных представителей Совфеда. В список кандидатур попал предприниматель и участник выборов гордуму Екатеринбурга Дмитрий Дымшаков, преподаватель УрФУ Ольга Зырянова и гимнаст, многократный чемпион и призер чемпионатов и первенств России Никита Лежанкин.

Регистрация на досрочных выборах губернатора Свердловской области завершится 30 июля. От «Единой России» выдвинут Денис Паслер. Он уже сдал необходимые документы для регистрации. Кандидат от КПРФ — депутат областного парламента Александр Ивачев и выдвинутый от партии «Справедливая Россия — За правду» представитель Госдумы Андрей Кузнецов также принесли в избирком документы для своей регистрации. Все они уже определились со своими тройками претендентов на кресло в сенате.

От ЛДПР кандидатом на пост главы области выдвинут депутат регионального парламента Александр Каптюг. Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Динамудина Садихова. Документы в избирком сдал Иван Волков. Он выдвинут региональным отделением политической партии «Российский Общенародный Союз».

Досрочные выборы губернатора Среднего Урала пройдут в период с 12 по 14 сентября. На них также предусмотрен механизм дистанционного электронного голосования.

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