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Губернатор Кубани посетил ряд заводов в Краснодаре

Глава региона ознакомился с мощностями заводов «Электросевкавмонтажиндустрия», «Прогресс» и «СТМУ ЭСКМ».

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Источник: РИА "Новости"

Губернатор Кубани посетил ряд заводов корпорации, производящей продукцию для атомной и тепловой энергетики, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава региона ознакомился с мощностями заводов, которые производят продукцию для объектов атомной и тепловой энергетики России, Индии, Ирана, Китая, Вьетнама, Бангладеш и Турции.

«Такие предприятия — предмет гордости для всего Краснодарского края, показатель высокого уровня развития промышленности нашего региона. Вы применяете современные технологии и выпускаете продукцию, востребованную во всем мире, держите высокий статус на рынке атомной энергетики. Помощь подобным компаниям — путь к укреплению технологического суверенитета страны, к чему не раз призывал наш Президент. Поэтому мы продолжим поддержку промышленности и особенно импортозамещающих производств», — сказал Вениамин Кондратьев.

Он ознакомился с деятельностью цехов механической обработки, сортировочного и трубопроводной арматуры и пообщался с рабочими.

В 2012 году здесь ввели в эксплуатацию цех горячего оцинкования, мощностью 5 тыс. тонн в год. В 2016 году начали производство комплектующих для теплоэлектростанций, расположенных в 23 российских регионах, а также отгружаемых на экспорт.

Корпорация участвует в строительстве практически всех крупнейших объектов атомной энергетики на территории России, является многопрофильной компанией с центральным офисом в Краснодаре и более 10 представительствами в различных городах России и зарубежья.

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