Губернатор Кубани посетил ряд заводов в Краснодаре

«Такие предприятия — предмет гордости для всего Краснодарского края, показатель высокого уровня развития промышленности нашего региона. Вы применяете современные технологии и выпускаете продукцию, востребованную во всем мире, держите высокий статус на рынке атомной энергетики. Помощь подобным компаниям — путь к укреплению технологического суверенитета страны, к чему не раз призывал наш Президент. Поэтому мы продолжим поддержку промышленности и особенно импортозамещающих производств», — сказал Вениамин Кондратьев.