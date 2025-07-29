Губернатор Кубани посетил ряд заводов в Краснодаре

Губернатор Кубани посетил ряд заводов корпорации, производящей продукцию для атомной и тепловой энергетики, сообщает пресс-служба администрации региона.
Глава региона ознакомился с мощностями заводов, которые производят продукцию для объектов атомной и тепловой энергетики России, Индии, Ирана, Китая, Вьетнама, Бангладеш и Турции.
«Такие предприятия — предмет гордости для всего Краснодарского края, показатель высокого уровня развития промышленности нашего региона. Вы применяете современные технологии и выпускаете продукцию, востребованную во всем мире, держите высокий статус на рынке атомной энергетики. Помощь подобным компаниям — путь к укреплению технологического суверенитета страны, к чему не раз призывал наш Президент. Поэтому мы продолжим поддержку промышленности и особенно импортозамещающих производств», — сказал Вениамин Кондратьев.
Он ознакомился с деятельностью цехов механической обработки, сортировочного и трубопроводной арматуры и пообщался с рабочими.
В 2012 году здесь ввели в эксплуатацию цех горячего оцинкования, мощностью 5 тыс. тонн в год. В 2016 году начали производство комплектующих для теплоэлектростанций, расположенных в 23 российских регионах, а также отгружаемых на экспорт.
Корпорация участвует в строительстве практически всех крупнейших объектов атомной энергетики на территории России, является многопрофильной компанией с центральным офисом в Краснодаре и более 10 представительствами в различных городах России и зарубежья.