Глава Челябинска Лошкин анонсировал строительство Дворца гимнастики

«Художественная гимнастика — красивый и очень популярный спорт. Его выбирают сотни челябинских семей. Им, действительно, хотят заниматься. Но далеко не все получают такую возможность из-за переполненных групп и ограниченного набора. Считаю, что Челябинску нужен свой Дворец гимнастики, где с удобством разместились бы тренеры и спортсмены», — прокомментировал мэр.