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Глава Челябинска Лошкин анонсировал строительство Дворца гимнастики

Глава Челябинска Алексей Лошкин анонсировал строительство Дворца гимнастики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Источник: Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

Заявление о намерениях последовало после того, как чиновник побывал на тренировке юных гимнасток.

Девочек воспитывает главный тренер Челябинской области по художественной гимнастике Елена Богатова. Заниматься приходится в арендованных залах, которые не подходят им ни по высоте потолков, ни по техническому оснащению.

«Художественная гимнастика — красивый и очень популярный спорт. Его выбирают сотни челябинских семей. Им, действительно, хотят заниматься. Но далеко не все получают такую возможность из-за переполненных групп и ограниченного набора. Считаю, что Челябинску нужен свой Дворец гимнастики, где с удобством разместились бы тренеры и спортсмены», — прокомментировал мэр.

Он дал поручение подобрать земельный участок для строительства, оперативно разработать проект здания, определить сроки его возведения и источники финансирования.