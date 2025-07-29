Глава Челябинска Лошкин анонсировал строительство Дворца гимнастики

Заявление о намерениях последовало после того, как чиновник побывал на тренировке юных гимнасток.
Девочек воспитывает главный тренер Челябинской области по художественной гимнастике Елена Богатова. Заниматься приходится в арендованных залах, которые не подходят им ни по высоте потолков, ни по техническому оснащению.
«Художественная гимнастика — красивый и очень популярный спорт. Его выбирают сотни челябинских семей. Им, действительно, хотят заниматься. Но далеко не все получают такую возможность из-за переполненных групп и ограниченного набора. Считаю, что Челябинску нужен свой Дворец гимнастики, где с удобством разместились бы тренеры и спортсмены», — прокомментировал мэр.
Он дал поручение подобрать земельный участок для строительства, оперативно разработать проект здания, определить сроки его возведения и источники финансирования.