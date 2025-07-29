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Минфин Башкирии возьмет в кредит до 4 млрд рублей для погашения долгов

Министерство финансов Башкирии объявила аукцион на открытие возобновляемой кредитной линии для погашения долгов и частичного финансирования дефицита бюджета.

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Источник: Reuters

Лимит займа — 4 млрд руб., следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Средства минфин собирается привлечь по плавающему займу со сроком действия 80 дней. За подписание контракта ведомство собирается заплатить кредитной организации до 182,6 млн руб.

Итоги аукциона будут подведены 8 августа.

В декабре Башкирия взяла в кредит у Уралсиба 7,5 млрд руб. по ставке 22% годовых. По заверениям исполняющей обязанности главы минфина республики Светланы Малинской, долг был погашен в течение месяца.

По итогам июня дефицит регионального бюджета достиг 15,2 млрд руб. Объем государственного долга составляет 71,1 млрд руб. Непогашенные обязательства перед банками у республики отсутствуют.