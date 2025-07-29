Санду уступила адвокатам: закон возвращен на доработку, забастовка прекращена

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду не будет промульгировать поправки в Закон об адвокатуре и возвращает документ в парламент на доработку, об этом говорится в опубликованном пресс-службой сообщении.
По мнению Санду, закон «не предлагает достаточных решений системных проблем адвокатуры, особенно связанных с неподкупностью, прозрачностью, меритократией и эффективным обеспечением доступа граждан к правосудию».
«Сегодня институт воспринимается как негибкий перед лицом необходимых реформ (современные стандарты прозрачности, оптимизация работы внутренних комитетов, цифровизация
Санду ожидает, что новый созыв парламента «рассмотрит проект в диалоге с профессионалами в этой области, гражданским обществом и европейскими партнерами» и новый закон «обеспечит независимость профессии и решит вышеуказанные проблемы».
Напомним, с 25 по 28 июля в Кишиневе прошел Внеочередной съезд адвокатов в контексте изменений, внесенных в Закон о профессии адвоката. Процесс голосования на внеочередном Конгрессе завершился в понедельник, 28 июля.
Адвокатам предстояло проголосовать за предложенную Советом коллегии резолюцию и принять решение о возможном продолжении формы протеста.
В проекте подготовленной к принятию резолюции предлагалось, чтобы конгресс поддержал обращение Совета Союза юристов к президенту страны Майе Санду с призывом не подписывать правовой акт, вносящий изменения в Закон об адвокатской профессии. За одобрение резолюции проголосовали 1454 юриста, из которых 1430 голосов было «за», а 24 голоса — «против». Было принято решение о продлении акции протеста, уже со вторника на территории Молдовы приостановлены все адвокатские услуги.
Однако после публикации пресс-службы президента, Союз адвокатов также выпустил пресс-релиз и сообщил о прекращении протестной акции.
«Союз адвокатов приветствует решение президента не промульгировать Закон № 242/2025 о внесении изменений в Закон № 1260/2002 об адвокатской деятельности. Союз будет и впредь поддерживать перенос в национальное законодательство европейских директив о практике юридической профессии в странах-членах Европейского союза, а также внесение необходимых поправок для модернизации и приведения законодательной базы о юридической профессии в соответствие с текущими реалиями», — говорится в сообщении.