Санду уступила адвокатам: закон возвращен на доработку, забастовка прекращена

«Сегодня институт воспринимается как негибкий перед лицом необходимых реформ (современные стандарты прозрачности, оптимизация работы внутренних комитетов, цифровизация и т. д. ). Но, что ещё серьёзнее, институт инертен по отношению к действиям адвокатов, которые незаконно влияют на судебные решения, занимаются торговлей влиянием или даже входят в преступные группировки. Серьёзная реформа подразумевает институциональную модернизацию Союза адвокатов для обеспечения большей прозрачности, эффективности и уважения к ценностям верховенства права, продвижения меритократии и равных возможностей доступа к профессии, а также укрепления функциональной и беспристрастной системы профессиональной этики и деонтологии. Независимость профессии должна идти рука об руку с ответственностью и честностью», — отметила президент.