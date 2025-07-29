Вячеслав Федорищев посетил детей из ДНР, отдыхающих в пансионате «Звездный»

Пансионат «Звездный» третий год принимает ребят из Снежного. Сейчас отдыхать и оздоравливаться приехали 151 ребенок из подшефного города в сопровождении 14 взрослых. Также в лагере отдыхают и дети из Самарской области. Многие ребята из Снежного не в первый раз отдыхают в регионе, знакомы с вожатыми, работавшими с ними в предыдущие годы.