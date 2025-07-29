В Польше задержали более 30 подозреваемых в связи со спецслужбами РФ

Глава польского правительства обратил внимание, что все задержанные действовали по приказу сотрудников российской разведки и «совершали акты саботажа и нападения», пишет RTVI со ссылкой на RMF24. Он уточнил, что в отношении части арестованных уже завершено расследование и суд вынес им приговор, другие ожидают судебных разбирательств.