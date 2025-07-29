В Польше задержали более 30 подозреваемых в связи со спецслужбами РФ

Глава польского правительства обратил внимание, что все задержанные действовали по приказу сотрудников российской разведки и «совершали акты саботажа и нападения», пишет RTVI со ссылкой на RMF24. Он уточнил, что в отношении части арестованных уже завершено расследование и суд вынес им приговор, другие ожидают судебных разбирательств.
Туск рассказал, что один из задержанных, подозреваемый в сотрудничестве с российскими спецслужбами, — гражданин Колумбии. По информации пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Яцека Добжинского, колумбийцу вменяют организацию двух поджогов строительных складов, расположенных в Варшаве и Радоме. По версии следствия, задержанный совершил преступления в 2024 году «по прямому заказу» из России.
Дональд Туск объяснил, что уже распорядился усилить в стране меры по обеспечению безопасности и приказал задержать всех, кто входит в число российской агентуры. Премьер-министр предупредил, что любые действия, направленные на дестабилизацию обстановки в приграничных регионах, будут беспощадно пресекаться.
В июне Агентство внутренней безопасности Польши отчиталось об аресте жителя Быдгоща. 28-летнего мужчину подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. Следователи установили, что он контактировал с российскими спецслужбами и по их заданию намеревался собирать и пересылать данные о значимых стратегических объектах.
Польша уже не раз обвиняла Россию в диверсионных актах, поджогах, шпионаже. Так, в декабре 2024 года польские власти закрыли российское консульство в Познани. В польском МИД такой шаг назвали ответом за деятельность задержанного российского диверсанта, которого обвинили в планировании поджогов во Вроцлаве.
Россия также ловит польских диверсантов на своей территории. В 2024 году в Пензе задержали специалиста оборонного завода, которого обвинили в передаче польским кураторам секретных данных. По информации ФСБ, он сообщал зарубежным заказчикам данные о работе предприятия.