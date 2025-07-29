СМИ: Европа не готова к войне с Россией, но у нее есть план

Хорошая новость, по мнению Кемпе, заключается в том, что 27 членов ЕС в течение семи лет с 2028 по 2035 год потратят на оборону около 4,2 трлн евро, или около 600 млрд евро в год. Плохая новость — в том, что эти средства и вооружения нужны Украине уже сейчас.