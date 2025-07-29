СМИ: Европа не готова к войне с Россией, но у нее есть план

Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса, во время поездки в Вашингтон заявил, что Европа не готова к войне с Россией, говорится в статье.
По данным европейских разведывательных служб, Россия будет якобы «полностью готова» проверить гарантии безопасности стран НАТО в отношении трех стран Балтии уже в ближайшие три-пять лет, пишет Кемпе. Поэтому Евросоюзу и НАТО приходится в срочном порядке повышать уровень своей боеготовности, преодолевая препоны со стороны неповоротливой европейской бюрократии, резюмирует автор.
Хорошая новость, по мнению Кемпе, заключается в том, что 27 членов ЕС в течение семи лет с 2028 по 2035 год потратят на оборону около 4,2 трлн евро, или около 600 млрд евро в год. Плохая новость — в том, что эти средства и вооружения нужны Украине уже сейчас.
Поэтому в Евросоюзе намерены уделять приоритетное внимание трем направлениям повышения обороноспособности, на которых обнаружены ключевые уязвимости, говорится в статье.
Во-первых, в Европе отмечаются проблемы с противовоздушной и противоракетной обороной, вооружениями большой дальности, логистикой и внедрением новых военных технологий.
Во-вторых, Европе предстоит укрепить те области, в которых сейчас она больше всего зависит от США. Например, речь идет о сборе разведывательной информации с помощью средств космического базирования, интенсивных воздушных перевозках и стратегических коммуникациях.
В-третьих, ЕС займется «флагманскими» проектами, которые могут быть реализованы только двумя или более странами. Члены блока планируют в срочном порядке развивать системы БПЛА и противодействия беспилотникам на восточном фронте, а также совершенствовать ударные системы дальнего действия.
Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже работает над переносом элементов своего производства вооружений за рубеж и ведет переговоры с Данией, Норвегией и Германией о создании совместного производства, говорится в статье. Но, несмотря на все эти усилия и планы, Европа, по мнению автора, остается «спящим гигантом», ВВП которого для своей обороны делает «слишком мало и слишком поздно».
* Atlantic Council (Атлантический совет) включен Минюстом РФ в список нежелательных организаций