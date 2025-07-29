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СМИ: Европа не готова к войне с Россией, но у нее есть план

В Европе признали, что 27 государств — членов Европейского союза уязвимы перед быстро совершенствующимися и испытанными в боях российскими вооруженными силами, и заявили, что намерены готовиться к потенциальному столкновению с Россией, говорится в статье Фредерика Кемпе для американского аналитического центра Atlantic Council* (Атлантический совет) включен Минюстом РФ в список нежелательных организаций.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса, во время поездки в Вашингтон заявил, что Европа не готова к войне с Россией, говорится в статье.

По его словам, «закаленная в боях российская армия, которая теперь оснащена миллионами беспилотников», представляет реальную угрозу для Европы. Она, как утверждает еврокомиссар, за последние три года стала сильнее и боеспособнее, чем была до начала боевых действий на Украине в 2022 году.

По данным европейских разведывательных служб, Россия будет якобы «полностью готова» проверить гарантии безопасности стран НАТО в отношении трех стран Балтии уже в ближайшие три-пять лет, пишет Кемпе. Поэтому Евросоюзу и НАТО приходится в срочном порядке повышать уровень своей боеготовности, преодолевая препоны со стороны неповоротливой европейской бюрократии, резюмирует автор.

Хорошая новость, по мнению Кемпе, заключается в том, что 27 членов ЕС в течение семи лет с 2028 по 2035 год потратят на оборону около 4,2 трлн евро, или около 600 млрд евро в год. Плохая новость — в том, что эти средства и вооружения нужны Украине уже сейчас.

Даже самые оптимистичные сценарии не позволят ЕС достаточно быстро подготовиться к противостоянию с Россией, считает автор.
Источник: AP 2024

Поэтому в Евросоюзе намерены уделять приоритетное внимание трем направлениям повышения обороноспособности, на которых обнаружены ключевые уязвимости, говорится в статье.

Во-первых, в Европе отмечаются проблемы с противовоздушной и противоракетной обороной, вооружениями большой дальности, логистикой и внедрением новых военных технологий.

Во-вторых, Европе предстоит укрепить те области, в которых сейчас она больше всего зависит от США. Например, речь идет о сборе разведывательной информации с помощью средств космического базирования, интенсивных воздушных перевозках и стратегических коммуникациях.

В-третьих, ЕС займется «флагманскими» проектами, которые могут быть реализованы только двумя или более странами. Члены блока планируют в срочном порядке развивать системы БПЛА и противодействия беспилотникам на восточном фронте, а также совершенствовать ударные системы дальнего действия.

Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса
Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны и космосаИсточник: Reuters
Как подчеркнул Кубилюс, Евросоюз намерен учиться у Украины и интегрировать ее военные наработки в собственную систему обороны.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже работает над переносом элементов своего производства вооружений за рубеж и ведет переговоры с Данией, Норвегией и Германией о создании совместного производства, говорится в статье. Но, несмотря на все эти усилия и планы, Европа, по мнению автора, остается «спящим гигантом», ВВП которого для своей обороны делает «слишком мало и слишком поздно».

* Atlantic Council (Атлантический совет) включен Минюстом РФ в список нежелательных организаций

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