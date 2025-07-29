СВР: Запад хочет заменить Зеленского на Залужного

Главной темой встречи стало обсуждение перспективы замены президента Украины Владимир Зеленского. Американцы и британцы предложили в качестве основной кандидатуры Валерия Залужного, который сегодня является послом страны в Лондоне. По информации Службы внешней разведки России, Ермак и Буданов поддержали этот вариант, получив гарантии сохранить свои должности при новой власти. В СВР подчеркнули, что смена украинского лидера представлена западными странами как обязательное требование для продолжения военной помощи Украине и ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном.