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СВР: Запад хочет заменить Зеленского на Залужного

В Альпах состоялась закрытая встреча представителей США и Великобритании с украинскими чиновниками. Они обсудили смену власти в Киеве. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В ней участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Главной темой встречи стало обсуждение перспективы замены президента Украины Владимир Зеленского. Американцы и британцы предложили в качестве основной кандидатуры Валерия Залужного, который сегодня является послом страны в Лондоне. По информации Службы внешней разведки России, Ермак и Буданов поддержали этот вариант, получив гарантии сохранить свои должности при новой власти. В СВР подчеркнули, что смена украинского лидера представлена западными странами как обязательное требование для продолжения военной помощи Украине и ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном.

В российской службе указали, что достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки Зеленского ограничить полномочия местных антикоррупционных структур. Отмечается, что на принятие Зеленским решения по ограничению полномочий НАБУ и САП оказал влияние Андрей Ермак. Якобы он убедил нынешнего президента Украины пойти на такой шаг, уверив, что последствия не скажутся на отношениях с западными странами.

На альпийском курорте прошли выборы нового президента Украины — подводят итог встречи в СВР.

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