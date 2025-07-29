Два пункта пропуска на границе с Украиной закроются в Воронежской области

Два пункта пропуска в Воронежской области на бывшей границе с Украиной закроются с 1 августа. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовали на официальном портале правовой информации.
Речь идёт об автомобильном КПП «Новобелая» и железнодорожном — «Гартмашевка», находящихся в Кантемировском районе.
Всего закроют 20 пунктов пропуска. Остальные 18 находятся в Курской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.
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