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Два пункта пропуска на границе с Украиной закроются в Воронежской области

Изменения вступят в силу с 1 августа.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Два пункта пропуска в Воронежской области на бывшей границе с Украиной закроются с 1 августа. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Речь идёт об автомобильном КПП «Новобелая» и железнодорожном — «Гартмашевка», находящихся в Кантемировском районе.

Всего закроют 20 пунктов пропуска. Остальные 18 находятся в Курской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

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