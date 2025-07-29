«Экономическая правда»: ЕС приостановил финансовую помощь Киеву из-за дела НАБУ

«Я думаю, что пауза была продиктована тем, что сейчас Евросоюз достиг сделки с президентом Дональдом Трампом, в рамках которой американскому лидеру по сути удалось продавить свои условия. Так что сейчас европейцы занимаются калькуляцией экономического ущерба от тарифов. Еврокомиссары будут пытаться понять, сколько у Европы останется финансовых средств для Украины», — заявил политолог.