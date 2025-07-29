Штаб по борьбе с борщевиком хотят создать в Нижегородской области

Депутаты нижегородского Законодательного собрания предложили создать региональный штаб по борьбе с борщевиком. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.
Как отметил зампредседателя ЗС НО Денис Бакиев, скорость распространения борщевика и его способность осваиваться на новых местах требуют незамедлительных действий. В штаб войдут представители структур, ответственных за земельные участки: энергетики, дорожники, коммунальщики
Кроме того, депутаты предложили изменить муниципальные контракты на обработку территорий от сорняка. Лица, которые будут обрабатывать землю от борщевика, должны будут взять на себя гарантию, что позже сорняк вновь не появится на участке.
Председатель ЗС НО Евгений Люлин добавил, что необходима совместная работа ведомств и муниципалитетов в вопросах борьбы с борщевиком. При этом ответственность за сорняки, в первую очередь, должны нести собственники земель.
Напомним, что с 1 марта 2026 года нижегородцев могут обязать уничтожать борщевик на своих участках.