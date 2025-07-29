Экс-советник Буша заявил, что России «пора объявить о победе» на Украине

С 1998 по 2001 год Томас Грэм был старшим научным сотрудником программы «Россия/Евразия». Потом стал помощником директора отдела политического планирования Госдепа. С 2002 по 2004 год был директором по России в Совете национальной безопасности, а затем был повышен до старшего директора. До 2007 года Грэм также работал специальным помощником президента США Джорджа Буша-младшего и курировал стратегический диалог между Белым домом и Кремлем.