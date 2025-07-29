Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник Буша заявил, что России «пора объявить о победе» на Украине

Для России настало время заявить о победе, ведь в значительной степени цели операции на Украине достигнуты, считает экс-советник Буша-младшего. По мнению Томаса Грэма, продолжение конфликта только ослабит страну.

Источник: РИА "Новости"

Россия «в значительной степени» добилась заявленных целей, и продолжение конфликта с Украиной будет только ослаблять ее, поэтому пришло время «объявить о победе», считает бывший директор по России в Совете национальной безопасности, экс-помощник президента США по России и Евразии Томас Грэм. Он высказал это мнение в колонке для The National Interest.

Грэм напомнил, какие цели президент России Владимир Путин обозначил для спецоперации: отказ Украины от членства в НАТО, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими, а также «демилитаризация» и «денацификация» Украины.

«Как обстоят дела сейчас?» — задается вопросом автор. По его мнению, сейчас стало очевидно, что Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшее время. «Соединенные Штаты и их европейские союзники решительно продемонстрировали, что не собираются рисковать войной с Россией ради защиты Украины. Они не собираются брать на себя такие обязательства, принимая республику в альянс», — отметил он.

Москва сейчас контролирует примерно 85% территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а ее мост в Крым «практически неуязвим», пишет Грэм. Украинские власти отказываются признать контроль России де-юре, но не могут вернуть эти территории силой, отмечает он.

«Россия вряд ли сможет существенно улучшить нынешние условия, не затягивая войну и не истощив ресурсы, необходимые для конкуренции с другими великими державами. Другими словами, чем дольше будет продолжаться война на истощение, тем слабее будет становиться Россия по отношению к различным центрам силы в многополярном мире», — заключил Грэм.

С 1998 по 2001 год Томас Грэм был старшим научным сотрудником программы «Россия/Евразия». Потом стал помощником директора отдела политического планирования Госдепа. С 2002 по 2004 год был директором по России в Совете национальной безопасности, а затем был повышен до старшего директора. До 2007 года Грэм также работал специальным помощником президента США Джорджа Буша-младшего и курировал стратегический диалог между Белым домом и Кремлем.

Грэм имеет докторскую степень по политологии Гарвардского университета, степень магистра истории Гарвардского университета и степень бакалавра по русистике Йельского университета.

В мае 2025-го Владимир Путин заявил, что нужный для России результат — устранить причины конфликта на Украине и обеспечить условия для долгосрочного мира. Президент отметил, что у России достаточно сил и средств, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше