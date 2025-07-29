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Абсолютная диктатура и ничего кроме нее: Издевательства в аэропорту Кишинёва над зарубежными гостями даёт всем понять, что контакты с Западом — это «исключительно епархия Санду»

Экс-премьер Молдовы Влад Филат — про контакты Майи Санду с западом: никто кроме нее.

Источник: Комсомольская правда

Баста! Никто кроме неё!

Издевательство в аэропорту над гостями конференции MEGA лишний раз подтверждает скатывание кишиневского режима в абсолютную диктатуру.

Майя Санду чётко дала всем понять: контакты с Западом — это исключительно её епархия, и она не позволит никому составить ей конкуренцию на этом поприще.

Посягать на святое строго воспрещается — спросите у Чебана.

Конечно, за исключением Усатого. Американский активист, депутат Европарламента, Горан Брегович — это русская угроза. Концерты для оплакиваемого Майей Санду после первого тура президентских выборов Усатого — это нормально.

Марко Рубио: «Свобода слова является неотъемлемой частью американского образа жизни — неотъемлемым правом, на которое иностранные правительства не имеют никакой власти». Не пускать американских граждан на абсолютно публичное мероприятие в Кишиневе — так понимает слова госсекретаря США Майя Санду.

Если и дальше так пойдёт, в отсутствие посла деятельность посольства США в Кишиневе ограничится предоставлением консультаций депортируемым из Кишинева соратникам президента Трампа. Видимо, Майе Санду окончательно разонравилась идея строительства нового здания американского посольства на территории Республиканского стадиона, и понравилась идея с караоке — написал Филат.

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