Казахстан и Турция подписали соглашения на сумму свыше $490 млн

В частности, подписано Соглашение об инвестициях по проекту строительства интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке зерновых и зернобобовых культур. Проект предусматривает строительство современного завода по переработке пшеницы и гороха объёмом 250 тысяч и 80 тысяч тонн соответственно. Объём инвестиций составит $320 млн.