Казахстан и Турция подписали соглашения на сумму свыше $490 млн

АЛМАТЫ, 29 июл — Sputnik. В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию подписан ряд коммерческих соглашений по совместным инвестпроектам, сообщили в пресс-службе «Kazakh Invest».
«Общий объём инвестиций по подписанным проектам составляет свыше 490 млн долларов США. Эти инициативы охватывают агропереработку, фармацевтическое производство и логистику, что подчёркивает разнообразие и глубину казахстанско-турецкого инвестиционного партнёрства», — говорится в сообщении.
В частности, подписано Соглашение об инвестициях по проекту строительства интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке зерновых и зернобобовых культур. Проект предусматривает строительство современного завода по переработке пшеницы и гороха объёмом 250 тысяч и 80 тысяч тонн соответственно. Объём инвестиций составит $320 млн.
Подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству трёх логистических центров в городах Шымкент, Астана и Алматы. Ориентировочный объём инвестиций — $75 млн долларов США.
Также подписано Соглашение о создании совместного предприятия между АО «Казпочта» и турецкой компанией S Sistem Yatirim Lojistik. Проект предусматривает строительство многофункционального логистического центра в городе Актобе на территории аэропорта. Объём инвестиций оценивается в $25 млн.
Подписано Соглашение о реализации инвестиционного проекта компании Orzax Group по строительству завода по производству биологически активных добавок в Туркестанской области. Проект предусматривает строительство предприятия с мощностью более 464 миллионов единиц продукции в год, с предполагаемым объёмом инвестиций $70 млн.