Kyodo: Япония развернет ракеты дальностью 1000 км для сдерживания Китая

Согласно статье, модернизированная версия управляемой противокорабельной ракеты Type-12 будет развернута в гарнизоне Вооруженных сил США в префектуре Кумамото до конца текущего финансового года (до марта 2026 года).
Как поясняет Kyodo, это поможет Японии укрепить оборону юго-западной цепи островов Нансэй, которая является стратегически важной из-за близости к Тайваню.
Type-12 станет первой ракетой японского производства с дальностью полета около 1000 километров. Согласно Kyodo, этого достаточно, чтобы достичь некоторых районов Китая с острова Кюсю.
Кроме того, Министерство обороны Японии рассматривает возможность размещения ракет в другом гарнизоне в префектуре Оита на острове Кюсю следующей весной, а также чуть позже на южном острове префектуры Окинава, говорится в статье.