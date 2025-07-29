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Kyodo: Япония развернет ракеты дальностью 1000 км для сдерживания Китая

Япония разместит ракеты дальнего радиуса действия в Кумамото на юго-западном острове Кюсю. Цель этого шага — обеспечить возможность для нанесения ответных ударов по объектам противника в случае чрезвычайной ситуации в области национальной безопасности, сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, модернизированная версия управляемой противокорабельной ракеты Type-12 будет развернута в гарнизоне Вооруженных сил США в префектуре Кумамото до конца текущего финансового года (до марта 2026 года).

Как поясняет Kyodo, это поможет Японии укрепить оборону юго-западной цепи островов Нансэй, которая является стратегически важной из-за близости к Тайваню.

Япония опасается потенциального вторжения Китая на Тайвань и хочет быть уверенной, что в случае необходимости сможет нанести ответные удары.

Type-12 станет первой ракетой японского производства с дальностью полета около 1000 километров. Согласно Kyodo, этого достаточно, чтобы достичь некоторых районов Китая с острова Кюсю.

Кроме того, Министерство обороны Японии рассматривает возможность размещения ракет в другом гарнизоне в префектуре Оита на острове Кюсю следующей весной, а также чуть позже на южном острове префектуры Окинава, говорится в статье.