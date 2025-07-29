Михаил Мурашко и Глеб Никитин обсудили развитие сферы здравоохранения в регионе

На первом этапе планируется капитальный ремонт городской больницы № 28 и создание на ее базе центра охраны здоровья семьи и репродукции. Кроме того, будет модернизирован роддом № 5, где появятся палаты повышенного комфорта — как семейные, так и индивидуальные. Стоимость первого этапа оценивается в 1,8 миллиарда рублей, финансирование обеспечено из регионального бюджета.