Токаев и Эрдоган провели переговоры в Анкаре: стали известны подробности

По сообщению Акорды, президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.
«Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев высказал признательность президенту Турции за оказанный теплый прием. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень», — сказано в сообщении.
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