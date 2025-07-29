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Токаев и Эрдоган провели переговоры в Анкаре: стали известны подробности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провели переговоры, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

По сообщению Акорды, президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.

«Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев высказал признательность президенту Турции за оказанный теплый прием. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень», — сказано в сообщении.

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