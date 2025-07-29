Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 августа

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты на период с 1 августа по 31 октября 2025 года.
Так, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br487,72. Это на 5,4% выше по сравнению с нормативом, действующим с 1 мая по 31 июля 2025 года.
Размер бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения установлен на уровне Br523,92, пенсионеров — Br357,03, детей до 3 лет — Br301,5, детей от трех до шести лет — Br406,1, от шести до 18 лет — Br476,97.