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Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 августа

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размеры бюджета прожиточного минимума повышаются с 1 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Источник: AP 2024

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты на период с 1 августа по 31 октября 2025 года.

Так, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br487,72. Это на 5,4% выше по сравнению с нормативом, действующим с 1 мая по 31 июля 2025 года.

Размер бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения установлен на уровне Br523,92, пенсионеров — Br357,03, детей до 3 лет — Br301,5, детей от трех до шести лет — Br406,1, от шести до 18 лет — Br476,97.