«Критика России … но при этом до недавнего времени молчание о Газе — это показывает остальному миру, что мы, в общем-то, рассматриваем их (международное право — ред.) не как абсолютные правила, а скорее как меню, из которого можно выбирать свои аргументы», — заявил Эйде в интервью газете Financial Times.
По словам главы норвежского МИД, со стороны может показаться, что западные страны избирательно подходят к международному праву. Он отметил, что вместо того, чтобы «последовательно» применять его к различным международным конфликтам, Запад выбирает то, что для него выгоднее всего.
Эйде подчеркнул, что, действуя таким образом, западные страны рискуют потерять доверие остальных стран, и призвал к критике Израиля.
Кроме того, глава МИД Норвегии заявил, что постоянно напоминает своим коллегам, что из восьми миллиардов населения Земли на Западе проживает только один миллиард.
«Он добавил, что многие в Европе недооценили выводы, которые сделали в других частях мира на основе конфликта России и Украины и действий Израиля в войне с (палестинским движением — ред.) ХАМАС», — пишет газета.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли свыше 60 тысяч палестинцев, согласно данным местного министерства здравоохранения.