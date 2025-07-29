МИД Норвегии обвинил Запад в двойных стандартах в отношении России

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о двойных стандартах Запада, который критикует Россию, но при этом молчит о действиях Израиля в секторе Газа, по его мнению, это демонстрирует остальному миру, что для западных стран абсолютных правил нет, а они просто выбирают «как в меню» те, которые им более выгодны.